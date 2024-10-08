Чи отримають українці компенсацію за підвищення податків

У жовтні 2024 року громадяни отримають меншу заробітну плату через вирахування нових податків, зокрема через підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Відтак, постало питання, чи компенсують роботодавці ці недоплати.

Чи будуть компенсації

Народна депутатка Ніна Южаніна поділилася результатами експрес-опитування, проведеного Європейською бізнес-асоціацією серед компаній, які забезпечують близько 2 мільйонів робочих місць в Україні.

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Опитування показало, що 55% компаній не зможуть компенсувати своїм працівникам збільшення військового збору.

Зауважте! Лише 14% компаній повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників, а 13% – частково.

До того ж тільки 6% компаній можуть повністю компенсувати підвищення військового збору шляхом надання надбавки до заробітної плати до моменту скасування воєнного стану.

Крім того, значна частина компаній заявила, що через підвищення податків вони будуть змушені скорочувати виробництво.

Скорочення зарплат українців у жовтні

Законопроєкт №11416-д, який очікує другого читання у Верховній Раді, передбачає підвищення податкових ставок заднім числом.

У парламенті припускають, що президент може підписати закон у середині жовтня. Хоча закон набуде чинності пізніше, його положення включають підвищення військового збору з 1 жовтня.

Важливо! Це означає, що ставка військового збору зросте з 1,5% до 5% на всі зарплати, і вже цього місяця українці втратять 3,5% своїх доходів.