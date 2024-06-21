Чи може економічне бронювання бути альтернативою підвищенню податків

На думку експертів, підвищення податку на ПДВ може негативно вплинути на бізнес. Однак, чи зможе економічне бронювання бути альтернативою підвищення податків, читайте далі.

Економічне бронювання чи підвищення податку: що вигідніше

Як повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач у коментарі 24 Каналу, підвищення податків може може призвести до вимивання грошей з економіки України, а також скоротити споживання та бізнес-активність в цілому. Йдеться про збільшення військового збору з 1,5% до 5%, а ПДВ на 2 – 3%.

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Відповідно, на думку експерта, потрібно моделювати наслідки таких рішень та шукати інші інструменти. Саме тому, на думку Длігача, економічне бронювання може бути вигідніше, ніж заплановане підвищення податків.

Точково протягом пів року державний бюджет виграє, але у стратегічній перспективі почнеться суттєве скорочення надходжень. Відповідно потрібно моделювати наслідки та шукати інші інструменти, як-от економічне бронювання. Кабінет міністрів уже давно міг ухвалити цей законопроєкт, який детінізує зарплати та дозволяє залучити понад 170 мільярдів гривень на рік. Таке рішення більш вигідне, ніж маніпуляції з податками,

– прокоментував Длігач.

Чому економічне бронювання можливе

Як наголошує автор законопроєкту Дмитро Наталуха, економічне бронювання не має унеможливити мобілізацію, адже в Україні мобілізаційний потенціал становить щонайменше 5 – 6 мільйонів чоловіків. А, як повідомляється, наразі потреби в мобілізації усіх чоловіків – немає.

Ця війна – війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки — одна з її складових. Без працюючої економіки нам не перемогти. В принципі, нікому не перемогти... Ніхто не збирається бронювати 100 відсотків чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Мета – не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників,

– наголосив Наталуха.

Таким чином, на думку Наталухи, спочатку треба визначити, хто саме з цієї кількості осіб має бути мобілізований, а хто – забезпечувати безперебійну роботу. Адже без працюючої економіки Україні не перемогти.