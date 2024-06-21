Экономическое бронирование или повышение налога: что выгоднее

Как сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач в комментарии 24 Каналу, повышение налогов может привести к вымыванию денег из экономики Украины, а также сократить потребление и бизнес-активность в целом. Речь идет об увеличении военного сбора с 1,5% до 5%, а НДС на 2 – 3%.

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Соответственно, по мнению эксперта, нужно моделировать последствия таких решений и искать другие инструменты. Именно поэтому, по мнению Длигача, экономическое бронирование может быть выгоднее, чем запланированное повышение налогов.

Точечно в течение полугода государственный бюджет выиграет, но в стратегической перспективе начнется существенное сокращение поступлений. Соответственно нужно моделировать последствия и искать другие инструменты, например экономическое бронирование. Кабинет министров уже давно мог принять этот законопроект, который детенизирует зарплаты и позволяет привлечь более 170 миллиардов гривен в год. Такое решение более выгодное, чем манипуляции с налогами,

– прокомментировал Длигач.

Почему экономическое бронирование возможно

Как отмечает автор законопроекта Дмитрий Наталуха, экономическое бронирование не должно сделать невозможным мобилизацию, ведь в Украине мобилизационный потенциал составляет не менее 5 – 6 миллионов мужчин. А, как сообщается, пока потребности в мобилизации всех мужчин – нет.

Эта война – война человеческих ресурсов против эффективности. Эффективность экономики – одна из ее составляющих. Без работающей экономики нам не победить. В принципе, никому не победить... Никто не собирается бронировать 100 процентов мужчин. Это невозможно даже технически. Цель – не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников,

– подчеркнул Наталуха.

Таким образом, по мнению Наталухи, сначала надо определить, кто именно из этого количества лиц должен быть мобилизован, а кто – обеспечивать бесперебойную работу. Ведь без работающей экономики Украине не победить.