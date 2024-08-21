Що кажуть у МВФ про підвищення податків в Україні
Як заявив глава місії МВФ Гевін Грей, майбутнє підвищення податків українським урядом може позитивно вплинути на західні країни щодо їхньої готовності продовжувати допомогу Києву.
Чи потрібні збільшення податків
Глава місії в Україні Гевін Грей висловив позицію щодо ймовірного підвищення податків в Україні під час дискусії Центру економічної стратегії.
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Відомо, що донори очікують від України більше самостійності. Зокрема, у й фінансовому питанні.
Потреби у державних видатках залишаться значними у середньостроковій перспективі, і, отже, прогрес у прийнятті податкового пакету вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну,
– зауважив Грей.
Водночас глава місії додає, що в Україні відбулися здорові дебати щодо заходів економічної політики.
Ми побачили коментарі, підняті представниками бізнес-спільноти та громадянського суспільства, насамперед щодо дотримання податкового законодавства, ухилення від сплати податків і ухилення від сплати податків,
– каже Гевін Грей.
Зверніть увагу! На думку Грея, збільшення податкових надходжень зараз є необхідністю.