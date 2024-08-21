Нужны ли увеличения налогов

Глава миссии в Украине Гэвин Грей высказал позицию относительно вероятного повышения налогов в Украине во время дискуссии Центра экономической стратегии.

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Известно, что доноры ожидают от Украины больше самостоятельности. В частности, в и финансовом вопросе.

Потребности в государственных расходах останутся значительными в среднесрочной перспективе, и, следовательно, прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину,

– отметил Грей.

В то же время глава миссии добавляет, что в Украине состоялись здоровые дебаты относительно мер экономической политики.

Мы увидели комментарии, поднятые представителями бизнес-сообщества и гражданского общества, прежде всего по соблюдению налогового законодательства, уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов,

– говорит Гэвин Грей.

Обратите внимание! По мнению Грея, увеличение налоговых поступлений сейчас является необходимостью.