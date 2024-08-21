Чи потрібні збільшення податків
Глава місії в Україні Гевін Грей висловив позицію щодо ймовірного підвищення податків в Україні під час дискусії Центру економічної стратегії.
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Відомо, що донори очікують від України більше самостійності. Зокрема, у й фінансовому питанні.
Потреби у державних видатках залишаться значними у середньостроковій перспективі, і, отже, прогрес у прийнятті податкового пакету вплине на готовність донорів продовжувати підтримувати Україну,
– зауважив Грей.
Водночас глава місії додає, що в Україні відбулися здорові дебати щодо заходів економічної політики.
Ми побачили коментарі, підняті представниками бізнес-спільноти та громадянського суспільства, насамперед щодо дотримання податкового законодавства, ухилення від сплати податків і ухилення від сплати податків,
– каже Гевін Грей.
Зверніть увагу! На думку Грея, збільшення податкових надходжень зараз є необхідністю.