lifecell таки підвищує тарифи: коли зросте ціна
- lifecell планує підвищити тарифи в лютому 2025 року через суттєве зростання вартості електроенергії.
- Останнє підвищення тарифів для існуючих абонентів відбулося півтора року тому і торкнулося лише 15% клієнтів.
Третій за кількістю абонентів мобільний оператор України lifecell готується підвищити вартість своїх тарифів. Зростання плати відбудеться уже у лютому 2025 року.
Причина підняття цін
Основною причиною перегляду тарифів стало суттєве подорожчання електроенергії. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив генеральний директор компанії DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба, інформує 24 Канал.
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Зростання вартості електроенергії торкнулося всіх операторів. За минулий рік ціна електроенергії збільшилася майже вдвічі. У нашому бюджеті на 2025 рік закладено 2,3 мільярда гривень витрат на електроенергію,
– зазначив Михайло Шелемба.
Попереднє підвищення та особливості нових умов
Шелемба також уточнив, що останнє зростання вартості тарифів для існуючих абонентів відбулося майже півтора року тому, і тоді воно торкнулося лише 15% клієнтської бази.
Важливо! Цього разу підвищення не зачепить нових абонентів, які з грудня перенесли свій номер до lifecell. Вони мали можливість зафіксувати діючі тарифи до кінця 2025 року.
Що цьому передувало
У грудні "Київстар" повідомив про плани підвищити вартість тарифів у середньому – на 25%. Vodafone – на анонсував більш суттєве підвищення тарифів для передплаченого зв'язку – приблизно на 37%.
Натомість lifecell не підіймав тарифи і запропонував послугу "сТОП-ціна", за якою вартість тарифу фіксується до кінця 2025-го для перенесених у його мережу номерів. Власне, близько 247 000 абонентів перенесли свій номер до lifecell минулоріч.