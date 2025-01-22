Причина підняття цін

Основною причиною перегляду тарифів стало суттєве подорожчання електроенергії. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомив генеральний директор компанії DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба, інформує 24 Канал.

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Зростання вартості електроенергії торкнулося всіх операторів. За минулий рік ціна електроенергії збільшилася майже вдвічі. У нашому бюджеті на 2025 рік закладено 2,3 мільярда гривень витрат на електроенергію,

– зазначив Михайло Шелемба.

Попереднє підвищення та особливості нових умов

Шелемба також уточнив, що останнє зростання вартості тарифів для існуючих абонентів відбулося майже півтора року тому, і тоді воно торкнулося лише 15% клієнтської бази.

Важливо! Цього разу підвищення не зачепить нових абонентів, які з грудня перенесли свій номер до lifecell. Вони мали можливість зафіксувати діючі тарифи до кінця 2025 року.

Що цьому передувало

У грудні "Київстар" повідомив про плани підвищити вартість тарифів у середньому – на 25%. Vodafone – на анонсував більш суттєве підвищення тарифів для передплаченого зв'язку – приблизно на 37%.

Натомість lifecell не підіймав тарифи і запропонував послугу "сТОП-ціна", за якою вартість тарифу фіксується до кінця 2025-го для перенесених у його мережу номерів. Власне, близько 247 000 абонентів перенесли свій номер до lifecell минулоріч.