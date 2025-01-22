Причина поднятия цен

Основной причиной пересмотра тарифов стало существенное подорожание электроэнергии. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил генеральный директор компании DVL ("Датагруп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба, информирует 24 Канал.

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Рост стоимости электроэнергии коснулся всех операторов. За прошлый год цена электроэнергии увеличилась почти вдвое. В нашем бюджете на 2025 год заложено 2,3 миллиарда гривен расходов на электроэнергию,

– отметил Михаил Шелемба.

Предыдущее повышение и особенности новых условий

Шелемба также уточнил, что последний рост стоимости тарифов для существующих абонентов произошло почти полтора года назад, и тогда оно коснулось лишь 15% клиентской базы.

Важнов этот раз повышение не затронет новых абонентов, которые с декабря перенесли свой номер в lifecell. Они имели возможность зафиксировать действующие тарифы до конца 2025 года.

Что этому предшествовало

В декабре "Киевстар" сообщил о планах повысить стоимость тарифов в среднем – на 25%. Vodafone – на анонсировал более существенное повышение тарифов для предоплаченной связи – примерно на 37%.

Зато lifecell не поднимал тарифы и предложил услугу "сТОП-цена", по которой стоимость тарифа фиксируется до конца 2025-го для перенесенных в его сеть номеров. Собственно, около 247 000 абонентов перенесли свой номер в lifecell в прошлом году.