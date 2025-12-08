Для ФОПів готують нові правила у 2027 році: чи збережуть пільги

Завдяки спрощеній системі багато бізнесів ухиляються від сплати податків та вдаються до інших тіньових схем. Спочатку влада планувала скасувати пільги для ФОП, щоб обмежити ці схеми, проте зараз вирішили запровадити нові правила.

Які правила будуть і чи продовжать пільги для ФОП?

Нині влада готова напрацювати рішення, щоб змінити підхід до оподатування ПДВ для ФОПів на прощеній системі, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Для цього потрібні консультації з бізнесом,профільними асоціаціями, експертним середовищем та іншими зацікавленими сторонами.

Запропоновані підходи мають забезпечити умови, коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовує тіньові схеми, не отримує переваг. Зараз компанії використовують такі схеми, як дроблення бізнесу, "сірий імпорт", контрабанда тощо.

Впровадження змін планується не раніше 2027 року, що дає достатньо часу для доопрацювання варіантів та підготовки бізнесу.

Скасовувати пільги для ФОП на спрощеній системі не планують;

Натомість сформують збалансований підхід, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами та захистить сумлінний малий бізнес.

Уряд також не планує підвищувати базові ставки податків, натомість фокусується на детінізації, покращенні адміністрування та розширенні податкової бази.

Заплановані зміни мають забезпечити більш справедливі умови для бізнесу: коли підприємці з подібними оборотами працюють за однаковими правилами та не конкурують із тими, хто використовує податкові лазівки,

– повідомили у Мінфінансів.

Які були вимоги МВФ щодо податків для ФОП?