Для ФЛП готовят новые правила в 2027 году: сохранят ли льготы
- Правительство планирует ввести новые правила для ФЛП в 2027 году, сосредотачиваясь на детенизации и улучшении администрирования без повышения базовых ставок налогов.
- Льготы для ФЛП на упрощенной системе сохраняются, но будут разработаны новые подходы для борьбы с теневыми схемами, такими как дробление бизнеса и "серый импорт".
Благодаря упрощенной системе многие бизнесы уклоняются от уплаты налогов и прибегают к другим теневым схемам. Сначала власти планировали отменить льготы для ФЛП, чтобы ограничить эти схемы, однако сейчас решили ввести новые правила.
Какие правила будут и продлят ли льготы для ФЛП?
Сейчас власть готова наработать решение, чтобы изменить подход к налогообложению НДС для ФЛП на прощенной системе, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин.
Для этого нужны консультации с бизнесом,профильными ассоциациями, экспертной средой и другими заинтересованными сторонами.
Предложенные подходы должны обеспечить условия, когда предприниматели работают по равным для всех правилам, а те, кто использует теневые схемы, не получает преимуществ. Сейчас компании используют такие схемы, как дробление бизнеса, "серый импорт", контрабанда и тому подобное.
Внедрение изменений планируется не ранее 2027 года, что дает достаточно времени для доработки вариантов и подготовки бизнеса.
- Отменять льготы для ФЛП на упрощенной системе не планируют;
- Зато сформируют сбалансированный подход, который одновременно усилит борьбу с теневыми схемами и защитит добросовестный малый бизнес.
Правительство также не планирует повышать базовые ставки налогов, зато фокусируется на детенизации, улучшении администрирования и расширении налоговой базы.
Запланированные изменения должны обеспечить более справедливые условия для бизнеса: когда предприниматели с подобными оборотами работают по одинаковым правилам и не конкурируют с теми, кто использует налоговые лазейки,
– сообщили в Минфинансов.
Какие были требования МВФ по налогам для ФЛП?
Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.
МВФ, в частности, требует отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.
Украинская власть не будет отменять льготы для ФЛП, однако хочет выровнять правила для предпринимателей на упрощенной системе и плательщиков НДС, чтобы предотвратить уклонение от налогов крупным бизнесом.