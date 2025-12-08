Для ФЛП готовят новые правила в 2027 году: сохранят ли льготы

Благодаря упрощенной системе многие бизнесы уклоняются от уплаты налогов и прибегают к другим теневым схемам. Сначала власти планировали отменить льготы для ФЛП, чтобы ограничить эти схемы, однако сейчас решили ввести новые правила.

Какие правила будут и продлят ли льготы для ФЛП?

Сейчас власть готова наработать решение, чтобы изменить подход к налогообложению НДС для ФЛП на прощенной системе, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Для этого нужны консультации с бизнесом,профильными ассоциациями, экспертной средой и другими заинтересованными сторонами.

Предложенные подходы должны обеспечить условия, когда предприниматели работают по равным для всех правилам, а те, кто использует теневые схемы, не получает преимуществ. Сейчас компании используют такие схемы, как дробление бизнеса, "серый импорт", контрабанда и тому подобное.

Внедрение изменений планируется не ранее 2027 года, что дает достаточно времени для доработки вариантов и подготовки бизнеса.

Отменять льготы для ФЛП на упрощенной системе не планируют;

Зато сформируют сбалансированный подход, который одновременно усилит борьбу с теневыми схемами и защитит добросовестный малый бизнес.

Правительство также не планирует повышать базовые ставки налогов, зато фокусируется на детенизации, улучшении администрирования и расширении налоговой базы.

Запланированные изменения должны обеспечить более справедливые условия для бизнеса: когда предприниматели с подобными оборотами работают по одинаковым правилам и не конкурируют с теми, кто использует налоговые лазейки,

– сообщили в Минфинансов.

Какие были требования МВФ по налогам для ФЛП?