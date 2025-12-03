Бізнес буде закриватися: чим загрожує скасування пільг для ФОПів України
- Планується скасування пільг для ФОПів в Україні, що змусить їх платити ПДВ, що може призвести до закриття бізнесів та переходу "у тінь".
- Нові вимоги можуть збільшити адміністративний тиск та витрати для ФОПів, а також підвищити частку тіньових операцій.
На вимогу МВФ можуть скасувати деякі пільги для ФОПів, що змусить їх платити податок на додану вартість. Через це малий бізнес може почати масове закриття й перехід "у тінь", що вплине на економіку країни загалом.
Як нові вимоги МВФ змінять життя ФОПів?
Ймовірне скасування пільг для ФОПів зачепить адміністративні процеси, ринок праці та моделі співпраці з іноземними клієнтами. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова.
За її словами, скасування звільнення від ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 мільйон гривень може створити значний адміністративний тиск:
- Понад пів мільйона підприємців опиняються перед переходом на повний бухоблік, тоді як ринок не має достатньої кількості спеціалістів для цього.
- Це може призвести до збільшення витрат на обслуговування та потреби в додаткових консультаціях.
Найбільше зміни відчують сфери високомаржинальних послуг – IT, консалтинг, дизайн, маркетинг. Підвищення ефективної податкової ставки з 5 – 7% до понад 20% змусить частину фахівців переглядати моделі роботи, включно з варіантами релокації або переходу на інші режими діяльності
Механізми тінізації вже сьогодні стають більш технологічними та менш формальними. Серед тенденцій:
- використання P2P-переказів;
- розрахунки у стейблкоїнах;
- частковий перехід роботи через іноземні компанії.
Так, уже зараз частина українських сервісних бізнесів починає відкривати компанії в ОАЕ, де адміністрування мінімальне, проте є умови для роботи з іноземними клієнтами.
Загалом серед потенційних ризиків виділяють також такі:
- скорочення офіційної кількості ФОПів;
- збільшення частки операцій у тіні;
- зростання витрат бізнесу на адаптацію до нових правил.
Але в цілому вплив запропонованих змін багато в чому залежатиме від того, наскільки передбачувано та поступово вони будуть впроваджені.
Для малого бізнесу ключовим чинником стане наявність чітких правил, можливість планування та комфортні перехідні механізми,
– каже Олена Нусінова.
Які правила для ФОП у Європі?
Європейський підхід до мікробізнесу демонструє іншу логіку регулювання:
Польща: поріг ПДВ – 200 000 євро (близько 8,7 мільйонів гривень).
Чехія: 2 мільйони крон (близько 3,4 мільйонів).
Румунія: 300 000 леїв (близько 2,5 мільйонів).
На фоні цих показників український ліміт у 1 мільйон гривень є одним із найнижчих у регіоні, що формує інший рівень адміністративного навантаження на мікробізнес.є
Що відомо про вимоги МВФ щодо ФОП?
Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.
МВФ, зокрема, вимагає скасувати пільги для ФОПів 2 – 3 групи, що змусить їх переходити на загальну систему оподаткування. Одна з вимог роботи у такі системі – сплата ПДВ.