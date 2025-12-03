Укр Рус
3 декабря, 11:10
Бизнес будет закрываться: чем грозит отмена льгот для ФОПов Украины

Альбина Ковпак
  • Планируется отмена льгот для ФЛП в Украине, что заставит их платить НДС, что может привести к закрытию бизнесов и переходу "в тень".
  • Новые требования могут увеличить административное давление и расходы для ФЛП, а также повысить долю теневых операций.

По требованию МВФ могут отменить некоторые льготы для ФОПов, что заставит их платить налог на добавленную стоимость. Из-за этого малый бизнес может начать массовое закрытие и переход "в тень", что повлияет на экономику страны в целом.

Как новые требования МВФ изменят жизнь ФОПов?

Вероятная отмена льгот для ФЛП затронет административные процессы, рынок труда и модели сотрудничества с иностранными клиентами. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова.

По ее словам, отмена освобождения от НДС для ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен может создать значительное административное давление:

  • Более полумиллиона предпринимателей оказываются перед переходом на полный бухучет, тогда как рынок не имеет достаточного количества специалистов для этого.
  • Это может привести к увеличению расходов на обслуживание и потребности в дополнительных консультациях.
 

Елена Нусинова

Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению.

Больше всего изменения почувствуют сферы высокомаржинальных услуг – IT, консалтинг, дизайн, маркетинг. Повышение эффективной налоговой ставки с 5 – 7% до более 20% заставит часть специалистов пересматривать модели работы, включая варианты релокации или перехода на другие режимы деятельности.

Механизмы тенизации уже сегодня становятся более технологичными и менее формальными. Среди тенденций:

  • использование P2P-переводов;
  • расчеты в стейблкоинах;
  • частичный переход работы через иностранные компании.

Так, уже сейчас часть украинских сервисных бизнесов начинает открывать компании в ОАЭ, где администрирование минимальное, однако есть условия для работы с иностранными клиентами.

В целом среди потенциальных рисков выделяют также следующие:

  • сокращение официального количества ФЛП;
  • увеличение доли операций в тени;
  • рост затрат бизнеса на адаптацию к новым правилам.

Но в целом влияние предложенных изменений во многом будет зависеть от того, насколько предсказуемо и постепенно они будут внедрены.

Для малого бизнеса ключевым фактором станет наличие четких правил, возможность планирования и комфортные переходные механизмы,
– говорит Елена Нусинова.

Какие правила для ФЛП в Европе?

Европейский подход к микробизнесу демонстрирует другую логику регулирования:

  • Польша: порог НДС – 200 000 евро (около 8,7 миллионов гривен).

  • Чехия: 2 миллиона крон (около 3,4 миллионов).

  • Румыния: 300 000 леев (около 2,5 миллионов).

На фоне этих показателей украинский лимит в 1 миллион гривен является одним из самых низких в регионе, что формирует другой уровень административной нагрузки на микробизнес.е

Что известно о требованиях МВФ по ФЛП?

  • Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.

  • МВФ, в частности, требует отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.