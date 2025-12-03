Бизнес будет закрываться: чем грозит отмена льгот для ФОПов Украины
- Планируется отмена льгот для ФЛП в Украине, что заставит их платить НДС, что может привести к закрытию бизнесов и переходу "в тень".
- Новые требования могут увеличить административное давление и расходы для ФЛП, а также повысить долю теневых операций.
По требованию МВФ могут отменить некоторые льготы для ФОПов, что заставит их платить налог на добавленную стоимость. Из-за этого малый бизнес может начать массовое закрытие и переход "в тень", что повлияет на экономику страны в целом.
Как новые требования МВФ изменят жизнь ФОПов?
Вероятная отмена льгот для ФЛП затронет административные процессы, рынок труда и модели сотрудничества с иностранными клиентами. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова.
По ее словам, отмена освобождения от НДС для ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен может создать значительное административное давление:
- Более полумиллиона предпринимателей оказываются перед переходом на полный бухучет, тогда как рынок не имеет достаточного количества специалистов для этого.
- Это может привести к увеличению расходов на обслуживание и потребности в дополнительных консультациях.
Больше всего изменения почувствуют сферы высокомаржинальных услуг – IT, консалтинг, дизайн, маркетинг. Повышение эффективной налоговой ставки с 5 – 7% до более 20% заставит часть специалистов пересматривать модели работы, включая варианты релокации или перехода на другие режимы деятельности.
Механизмы тенизации уже сегодня становятся более технологичными и менее формальными. Среди тенденций:
- использование P2P-переводов;
- расчеты в стейблкоинах;
- частичный переход работы через иностранные компании.
Так, уже сейчас часть украинских сервисных бизнесов начинает открывать компании в ОАЭ, где администрирование минимальное, однако есть условия для работы с иностранными клиентами.
В целом среди потенциальных рисков выделяют также следующие:
- сокращение официального количества ФЛП;
- увеличение доли операций в тени;
- рост затрат бизнеса на адаптацию к новым правилам.
Но в целом влияние предложенных изменений во многом будет зависеть от того, насколько предсказуемо и постепенно они будут внедрены.
Для малого бизнеса ключевым фактором станет наличие четких правил, возможность планирования и комфортные переходные механизмы,
– говорит Елена Нусинова.
Какие правила для ФЛП в Европе?
Европейский подход к микробизнесу демонстрирует другую логику регулирования:
Польша: порог НДС – 200 000 евро (около 8,7 миллионов гривен).
Чехия: 2 миллиона крон (около 3,4 миллионов).
Румыния: 300 000 леев (около 2,5 миллионов).
На фоне этих показателей украинский лимит в 1 миллион гривен является одним из самых низких в регионе, что формирует другой уровень административной нагрузки на микробизнес.е
Что известно о требованиях МВФ по ФЛП?
Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.
МВФ, в частности, требует отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.