Олія повертається: одна з компаній відновлює виробництво після тривалої окупації заводу

Kernel відновила виробництво соняшникової олії, інвестувавши гроші у потужності у Полтаві. Основний завод компанії, що розташовується у Куп'янському районі Харківської області, тривалий час перебував під окупацією росіян.

Унаслідок дій загарбників на Харківщині, ще на початку повномасштабного вторгнення з прилавків зникла олія бренду "Стожар". Проте вже невдовзі товар цієї торгової марки знову з'явиться у магазинах, – про це 24 каналу повідомили представники Kernel.

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Повернення олії бренду на прилавки магазинів

За словами керівниці відділу маркетингу Kernel Ольги Твердохліб, уже цієї осені у продажу з'явиться шеф-олія "Стожар". При цьому, пакування продукту зазнало змін – товар потрапить на прилавки магазинів у новій пляшці.

З початком повномасштабного вторгнення завод з виробництва олії бренду на Харківщині потрапив під окупацію, тому випуск продукції був призупинений. Щоб повернути "Стожар" до магазинів, Kernel довелось інвестувати кошти у відновлення виробництва на заводі у Полтаві.

Обставини, в яких опинилася Україна з лютого цього року, змушують нас змінювати зовнішній вигляд і географію. Але ніщо не може змінити нашу суть. "Стожар" оновив форму, але зберіг свою ідентичність, адже найважливіше – всередині,

– підкреслила бренд-менеджерка Kernel Мар'яна Голота.

До слова, у компанії уточнили, що олія "Стожар" буде представлена у магазинах вже у вересні, й буде доступна в об'ємах 0,85, 3 та 5 літрів. Команда Kernel сподівається, що їхній рестарт стане хорошим знаком для інших бізнесів щодо відновлення роботи в Україні.