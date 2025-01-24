Без комісії, на рахунок ФОП: оформити договір післяплати можна буде у застосунку NovaPay
- Клієнти ФОП, які співпрацюють з NOVA, можуть оформити договір післяплати через мобільний застосунок NovaPay.
- Переваги включають автоматизоване оформлення договору, відсутність комісії на рахунок ФОП та можливість відстеження всіх фінансових операцій в одному місці.
- Для підписання договору потрібно мати відкритий рахунок ФОП у NovaPay та слідувати інструкціям у застосунку.
Клієнти ФОП, які співпрацюють з групою компаній NOVA (Нова Пошта), відтепер зможуть оформити договір післяплати відразу в мобільному застосунку.
Післяплата у застосунку NovaPay
Про це повідомляє 24 Канал з посиланняим на NV Бізнес. Розповідаємо, кому доступна послуга та як нею скористатись.
Дивіться також Військові можуть отримувати посилки на "Новій пошті" за 1 гривню: як скористатися знижкою
Раніше підписання договору післяплати здійснювалось вручну, що вимагало більше часу та зусиль. Клієнтам потрбіно було заповнити заявку на сайті, завантажити документи і чекати на дзвінок менеджера для вказівкок,
– зазначив Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.
За його словами, відтепер оформлення договору післяплати стало максимально автоматизованим і зручним.
Як скористатись післяплатою у NovaPay
Щоб укласти договір післяплати у застосунку, потрібно:
- мати відкритий рахунок ФОП у застосунку NovaPay;
- в гаманці на екрані ФОПу натиснути вкладку "Більше", обрати "Договір післяплати" та "Оформити договір";
- після перевірки документів – підписати договір і додати до трьох електронних адрес працівників для роботи з післяплатою.
Які переваги послуги післяплатиПісля активації договору клієнти зможуть отримувати післяплату без комісії прямо на рахунок ФОП день у день, мати всі деталі роботи на одному екрані, формувати виписки за необхідний період.
Зауважте. Раніше укладені договори також будуть доступні для перегляду в додатку.
Це дійсно допоможе підприємцям спростити фінансові питання. Так, раніше вони повинні були вручну відслідковувати готівкові та безготівкові перекази, що займало багато часу. Тепер всі надходження післяплати автоматично відображаються в додатку.