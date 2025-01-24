УКР РУС
24 січня 2025, 17:02
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Без комісії, на рахунок ФОП: оформити договір післяплати можна буде у застосунку NovaPay

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Клієнти ФОП, які співпрацюють з NOVA, можуть оформити договір післяплати через мобільний застосунок NovaPay.
  • Переваги включають автоматизоване оформлення договору, відсутність комісії на рахунок ФОП та можливість відстеження всіх фінансових операцій в одному місці.
  • Для підписання договору потрібно мати відкритий рахунок ФОП у NovaPay та слідувати інструкціям у застосунку.

Клієнти ФОП, які співпрацюють з групою компаній NOVA (Нова Пошта), відтепер зможуть оформити договір післяплати відразу в мобільному застосунку.

Післяплата у застосунку NovaPay

Про це повідомляє 24 Канал з посиланняим на NV Бізнес. Розповідаємо, кому доступна послуга та як нею скористатись. 

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Раніше підписання договору післяплати здійснювалось вручну, що вимагало більше часу та зусиль. Клієнтам потрбіно було заповнити заявку на сайті, завантажити документи і чекати на дзвінок менеджера для вказівкок,
– зазначив Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay. 

За його словами, відтепер оформлення договору післяплати стало максимально автоматизованим і зручним. 

Як скористатись післяплатою у NovaPay

Щоб укласти договір післяплати у застосунку, потрібно:

  • мати відкритий рахунок ФОП у застосунку NovaPay;
  • в гаманці на екрані ФОПу натиснути вкладку "Більше", обрати "Договір післяплати" та "Оформити договір";
  • після перевірки документів – підписати договір і додати до трьох електронних адрес працівників для роботи з післяплатою.

Які переваги послуги післяплати

Після активації договору клієнти зможуть отримувати післяплату без комісії прямо на рахунок ФОП день у день, мати всі деталі роботи на одному екрані, формувати виписки за необхідний період.

Зауважте. Раніше укладені договори також будуть доступні для перегляду в додатку.

Це дійсно допоможе підприємцям спростити фінансові питання. Так, раніше вони повинні були вручну відслідковувати готівкові та безготівкові перекази, що займало багато часу. Тепер всі надходження післяплати автоматично відображаються в додатку. 
 