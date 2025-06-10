Якісний інтернет і зв'язок для 98% українців – уряд затвердив план цифрового розвитку

Кабінет міністрів затвердив першу в історії України стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. Документ визначає, як країна відновлюватиме та розвиватиме телеком-мережі в умовах війни та після її завершення.

Україна планує відновити 100% пошкоджених телемереж

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві зауважили, що документ створено у співпраці з представниками ринку, передає 24 Канал.

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Основна мета – забезпечити стабільний зв'язок і якісний інтернет по всій країні, створити умови для розвитку інновацій: впровадження 5G, інтернету речей (IoT), а також онлайн-освіти — як драйверів економіки.

Ключові орієнтири стратегії

відновлення 100% пошкоджених мобільних і фіксованих мереж;

доступ до гігабітного фіксованого інтернету для 75% домогосподарств і 99% об'єктів соціальної інфраструктури;

якісний мобільний зв'язок із середньою швидкістю понад 90 Мбіт/с для 98% населення;

гармонізація українського законодавства з нормами ЄС і приєднання до спільного роумінгу з Європейським Союзом.

Окрема увага – розвитку інновацій 5G, Інтернету речей (IoT) та онлайн-освіти, які мають сприяти зростанню економіки,

– ідеться у повідомленні.

Зауважте. За оцінками відомства, реалізація стратегії допоможе створити додаткові 56 мільярдів гривень ВВП, що стане внеском у зміцнення державного бюджету.