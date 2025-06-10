Україна планує відновити 100% пошкоджених телемереж
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації. У відомстві зауважили, що документ створено у співпраці з представниками ринку, передає 24 Канал.
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Основна мета – забезпечити стабільний зв'язок і якісний інтернет по всій країні, створити умови для розвитку інновацій: впровадження 5G, інтернету речей (IoT), а також онлайн-освіти — як драйверів економіки.
Ключові орієнтири стратегії
- відновлення 100% пошкоджених мобільних і фіксованих мереж;
- доступ до гігабітного фіксованого інтернету для 75% домогосподарств і 99% об'єктів соціальної інфраструктури;
- якісний мобільний зв'язок із середньою швидкістю понад 90 Мбіт/с для 98% населення;
- гармонізація українського законодавства з нормами ЄС і приєднання до спільного роумінгу з Європейським Союзом.
Окрема увага – розвитку інновацій 5G, Інтернету речей (IoT) та онлайн-освіти, які мають сприяти зростанню економіки,
– ідеться у повідомленні.
Зауважте. За оцінками відомства, реалізація стратегії допоможе створити додаткові 56 мільярдів гривень ВВП, що стане внеском у зміцнення державного бюджету.