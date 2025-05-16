Одним з перших операторів, що здійснить цей запуск стане "Київстар". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Твоє місто".

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Яке місто України першим отримає 5G

Зв'язок 5G спершу з'явиться у Львові. Про плани розвитку 5G-зв'язку розповів директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації "Київстар" Костянтин Вечір.

Ми на порозі від 4G до 5G. Ми вже протестували роботу мережі в Києві на своїй локації. Світ уже давно переступив цю сходинку, у Європі ця технологія давно працює, в Україні ж поки що пілотуємо,

– зазначив він.

У Міністерстві цифрової трансформації вже погодили, що першим містом України, де відбудеться комерційний запуск 5G стане Львів.

Він додав, що зараз компанія на етапі пілотних тестувань, які мають узгоджуватися з державою в комплексному плані переходу. Він зазначає, що нову технологію "в принципі має підтримати вся телеком-індустрія".