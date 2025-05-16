Одним из первых операторов, что осуществит этот запуск станет "Киевстар". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Твой город".

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Какой город Украины первым получит 5G

Связь 5G сначала появится в Львове. О планах развития 5G-связи рассказал директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации "Киевстар" Константин Вечер.

Мы на пороге от 4G до 5G. Мы уже протестировали работу сети в Киеве на своей локации. Мир уже давно перешагнул эту ступеньку, в Европе эта технология давно работает, в Украине же пока пилотируем,

– отметил он.

В Министерстве цифровой трансформации уже согласовали, что первым городом Украины, где состоится коммерческий запуск 5G станет Львов.

Он добавил, что сейчас компания на этапе пилотных тестирований, которые должны согласовываться с государством в комплексном плане перехода. Он отмечает, что новую технологию "в принципе должна поддержать вся телеком-индустрия".