Украина планирует восстановить 100% поврежденных телесетей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации. В ведомстве отметили, что документ создан в сотрудничестве с представителями рынка, передает 24 Канал.

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Основная цель – обеспечить стабильную связь и качественный интернет по всей стране, создать условия для развития инноваций: внедрение 5G, интернета вещей (IoT), а также онлайн-образования - как драйверов экономики.

Ключевые ориентиры стратегии

восстановление 100% поврежденных мобильных и фиксированных сетей;

доступ к гигабитному фиксированному интернету для 75% домохозяйств и 99% объектов социальной инфраструктуры;

качественная мобильная связь со средней скоростью более 90 Мбит/с для 98% населения;

гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС и присоединение к общему роумингу с Европейским Союзом.

Отдельное внимание – развитию инноваций 5G, Интернета вещей (IoT) и онлайн-образования, которые должны способствовать росту экономики,

– говорится в сообщении.

Заметьте. По оценкам ведомства, реализация стратегии поможет создать дополнительные 56 миллиардов гривен ВВП, что станет вкладом в укрепление государственного бюджета.