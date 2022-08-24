З початку війни в Україні відкрилось майже 150 тисяч нових бізнесів

Від початку повномасштабної війни в Україні зареєструвались 132 тисячі нових ФОПів та 14 тисяч юридичних осіб. Загалом за понад пів року в країні з'явилось майже 150 тисяч нових бізнесів.

Який бізнес відкривають українці

Від 24 лютого помітно змінились напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. У серпні найбільше реєструють ФОП, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. За пів року активної фази війни 30% від нових підприємців зареєструвались за КВЕДом, що пов'язаний з роздрібною та оптовою торгівлею.

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У перший тиждень серпня було зареєстровано 5 306 нових ФОПів, що більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення росії – 5 231 новий ФОП.

Який бізнес відкривають українці найчастіше від початку війни / Інфографіка Опендатабот

За пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.

Які компанії реєстрували українці / Інфографіка Опендатабот

Зараз в Україні працює 1,9 мільйона ФОПів. Загалом з моменту поновлення роботи ЄДР та можливості реєстрації нових бізнесів на початку квітня було зареєстровано 132 тисячі ФОП.