Какой бизнес открывают украинцы
С 24 февраля заметно изменились направления деятельности малого и среднего бизнеса. В августе больше всего регистрируют ФЛП, связанные с розничной и оптовой торговлей. За полгода активной фазы войны 30% новых предпринимателей зарегистрировались по КВЭД, что связано с розничной и оптовой торговлей.
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Какой бизнес открывают украинцы чаще всего с начала войны / Инфографика Опендатабот
За полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. В топе по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, занимающиеся оптовой торговлей и деятельностью общественных организаций.
Какие компании регистрировали украинцы / Инфографика Опендатабот