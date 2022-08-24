Какой бизнес открывают украинцы

С 24 февраля заметно изменились направления деятельности малого и среднего бизнеса. В августе больше всего регистрируют ФЛП, связанные с розничной и оптовой торговлей. За полгода активной фазы войны 30% новых предпринимателей зарегистрировались по КВЭД, что связано с розничной и оптовой торговлей.

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Любопытно! В первую неделю августа было зарегистрировано 5 306 новых ФЛП, что больше, чем было в последнюю неделю до вторжения россии – 5 231 новый ФЛП.

Какой бизнес открывают украинцы чаще всего с начала войны / Инфографика Опендатабот

За полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. В топе по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, занимающиеся оптовой торговлей и деятельностью общественных организаций.

Какие компании регистрировали украинцы / Инфографика Опендатабот

Обратите внимание! Сейчас в Украине работает 1,9 миллиона ФЛП. Всего с момента возобновления работы ЕГР и возможности регистрации новых бизнесов в начале апреля было зарегистрировано 132 тысячи ФЛП.