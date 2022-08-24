Який бізнес відкривають українці
Від 24 лютого помітно змінились напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. У серпні найбільше реєструють ФОП, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. За пів року активної фази війни 30% від нових підприємців зареєструвались за КВЕДом, що пов'язаний з роздрібною та оптовою торгівлею.
Читайте також Кешбек і низькі відсотки: чому варто використовувати український сервіс GEO Pay
Який бізнес відкривають українці найчастіше від початку війни / Інфографіка Опендатабот
За пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.
Які компанії реєстрували українці / Інфографіка Опендатабот