Перевищили план на 1 мільярд доларів – скільки податків зібрала Україна в березні

У березні 2025 року надходження до держбюджету України перевищили очікування на 1 мільярд доларів. Це свідчить про кращу економічну ситуацію, аніж це прогнозували.

Краще, ніж прогнозували

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час публічної дискусії Центру економічної стратегії "Стійкість бюджету України за три роки. Роль міжнародної підтримки", інформує 24 Канал.

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За словами міністра, такий результат свідчить про помітне покращення фінансової ситуації у першому кварталі 2025 року – порівняно з попередніми бюджетними прогнозами.

Як вдалось перевиконати план

Марченко пояснив, що перевиконати план допомогла стабільна ситуація з енергопостачанням у зимовий період. Це дало змогу підприємствам безперебійно працювати й, відповідно, сплачувати більше податків.

Міністр також нагадав, що схожі позитивні тенденції фіскальних надходжень спостерігалися і в попередні роки. Зокрема, у 2024 році доходи зросли приблизно на 10 мільйонів доларів у порівнянні з 2023-м.

На думку очільника Мінфіну, стабільне зростання бюджетних надходжень – ознака ефективної фіскальної політики та важливий крок до фінансової незалежності країни.

Це дозволяє нам обережно розглядати сценарії поступового зменшення зовнішньої підтримки. Хоча цей процес буде тривалим – попереду завдання збалансування бюджету на 2026 рік відповідно до домовленостей з МВФ,

– додав Марченко.

Водночас, за його словами, скорочення видатків на сектор безпеки й оборони наразі не планується, попри обережні прогнози щодо можливої деескалації бойових дій.

Довідково. За підсумками січня – березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 925,7 мільярдів гривень податків, зборів та інших платежів.