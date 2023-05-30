Пільгу 2% від обороту скасують: що зміниться для ФОПів
Джерело:Залізний нардеп
У Верховній Раді проголосували за законопроєкт про скасування податкових пільг для підприємців. Ймовірно 2% від обороту все ж скасують.
Які зміни чекають на ФОПів з липня
22 травня 2023 року парламент проголосував за законопроєкт №8401, який поки що взяли лише за основу. Таке рішення підтримали 227 депутатів.
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Тож, що змінитися для підприємців:
- Штрафуватимуть за роботу без PPO
З 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару.
- Повернуть планові перевірки
Вони не сильно вплинуть на підприємців, хоча ті хто працює без офіційного оформлення й не сплачує податки, будуть вимушені заплатити штраф.
- Скасують пільги по сплаті єдиного податку
ФОПи 1 та 2 групи тепер будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок. Раніше, на час воєнного стану, це було добровільно.
- Скасують пільгу 2% для ФОПів 3 групи
ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Бухгалтер Михайло Смоктович наголосив у коментарі для 24 Каналу, що підприємцям краще самим перевестися на потрібну групу ФОП.
Група зручна, адже ставка податку достатньо низька і звіти дуже прості в подачі. Та тепер з липня ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Та зважаючи, що все нове, що має працювати автоматично, в податковій працює гарно не часто, я б рекомендував перевестись на потрібну групу та ставку самостійно і заздалегідь.
Які податки сплачують ФОПи зараз
- ФОП 1: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 268,4 гривні;
- ФОП 2: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 1 340 гривень;
- ФОП 3: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.