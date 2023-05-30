Пільгу 2% від обороту скасують: що зміниться для ФОПів

30 травня 2023, 12:17
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Джерело:

Залізний нардеп

У Верховній Раді проголосували за законопроєкт про скасування податкових пільг для підприємців. Ймовірно 2% від обороту все ж скасують.

Які зміни чекають на ФОПів з липня

22 травня 2023 року парламент проголосував за законопроєкт №8401, який поки що взяли лише за основу. Таке рішення підтримали 227 депутатів.

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Тож, що змінитися для підприємців:

  • Штрафуватимуть за роботу без PPO

З 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару.

  • Повернуть планові перевірки

Вони не сильно вплинуть на підприємців, хоча ті хто працює без офіційного оформлення й не сплачує податки, будуть вимушені заплатити штраф.

  • Скасують пільги по сплаті єдиного податку

ФОПи 1 та 2 групи тепер будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок. Раніше, на час воєнного стану, це було добровільно.  

  • Скасують пільгу 2% для ФОПів 3 групи

ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Бухгалтер Михайло Смоктович наголосив у коментарі для 24 Каналу, що підприємцям краще самим перевестися на потрібну групу ФОП.

 

Михайло Смоктович

Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів

Група зручна, адже ставка податку достатньо низька і звіти дуже прості в подачі. Та тепер з липня ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Та зважаючи, що все нове, що має працювати автоматично, в податковій працює гарно не часто, я б рекомендував перевестись на потрібну групу та ставку самостійно і заздалегідь.

Які податки сплачують ФОПи зараз

  • ФОП 1: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 268,4 гривні;
  • ФОП 2: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 1 340 гривень;
  • ФОП 3: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.
Автор: Тетяна Стельмах