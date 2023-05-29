Які податки чекають на ФОПів з 1 червня

З 1 червня 2023 року податки для українських ФОПів залишаться такими самими. Законопроєкт №8401, який передбачає скасування усіх пільг для підприємців, ще не підписаний, тому на початку літа причин для хвилювання немає.

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ФОПи зараз сплачують такі податки:

ФОП 1: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 268,4 гривні;

ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 268,4 гривні; ФОП 2: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 1 340 гривень;

ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 1 340 гривень; ФОП 3: ЄСВ – 1 474 гривні; єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.

Які зміни передбачає законопроєкт №8401

Законопроєкт передбачає, що з 1 липня 2023 року усі податкові пільги для підприємців будуть скасовані, тобто ФОПи платитимуть так само як до війни.

Нагадаємо! За проєкт закону ще не голосувала Верховна Рада і його не підписував президент. Запропоновані зміни відбудуться лише у разі прийняття документа.

Загалом очікуються такі зміни:

Штрафи за роботу без РРО – з 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару, без видачі чека. Ще з початку 2022 року ФОПи мали працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг;

– з 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару, без видачі чека. Ще з початку 2022 року ФОПи мали працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг; Повернення планових перевірок – це не сильно вплине на підприємців, якщо вони виконують свою роботу правомірно. Проте, якщо людина веде незареєстрований бізнес, її чекає значний штраф;

– це не сильно вплине на підприємців, якщо вони виконують свою роботу правомірно. Проте, якщо людина веде незареєстрований бізнес, її чекає значний штраф; Скасування пільги по сплаті єдиного податку – ФОПи 1 та 2 групи тепер будуть повинні сплачувати цей податок обов'язково;

– ФОПи 1 та 2 групи тепер будуть повинні сплачувати цей податок обов'язково; Скасування 2% від прибутку – ФОПи 3 групи повернуться на ту систему оподаткування, з якої вони перейшли на пільгову під час війни.

Які штрафи чекають на українців, які не реєструють свій бізнес

Бухгалтер Михайло Смокович у коментарі 24 Каналу розповів, що за таку діяльність можна отримати дуже серйозний штраф.

Проте це є порушенням, за яке передбачена відповідальність. Почнемо з того, що можна отримати штраф в розмірі від 17 000 до 85 000 гривень за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Цей штраф передбачений статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення,

– пояснив він.

Також він додав, що якщо податкова дізнається про вашу діяльність і виявить, що ви не платили податки, то до вищезгаданої суми вам доведеться доплатити 18% ПДФО, 1,5% військового збору та штраф за невчасну сплату податку 20% за увесь період функціонування бізнесу.