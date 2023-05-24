Чому скасовують пільгу у 2% для ФОП

На час воєнного стану ФОПи 3 групи та юрособи сплачували 2% від обороту, замість 5%. Проте спрощений режим оподаткування вирішили скасувати через його збитковість для держави.

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Нагадаємо! У Верховній Раді розглядають законопроєкт №8401, який передбачає повернення "старих" податків для підприємців.

Нині держава заробляє на підприємцях 80 мільярдів гривень податків на місяць, в той час, як за той же термін витрачає 130 мільярдів гривень на війну. Тобто Україна вимушена позичати різницю, щоб протистояти ворогу. До слова міжнародні партнери не фінансують нашу безпеку та оборону, тому гроші треба збирати на всередині країни.

Також з липня ФОП 1 та 2 групи можуть бути зобов'язані сплачувати єдиний податок. Поки що такі внески є добровільними.

Це і є причиною скасування спрощеного режиму оподаткування та повернення штрафів та планових перевірок. До слова підприємці самі можуть переоформитися на свій звичайний тип оподаткування, якщо вони не хочуть, щоб у це втручалася податкова служба.

Які податки зараз платять підприємці

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні;

єдиний податок – 268,4 гривні;

ФОП 2 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні:

єдиний податок – 1 340 гривень;

ФОП 3 групи: