Какие налоги ждут ФЛП с 1 июня
С 1 июня 2023 года налоги для украинских ФЛПов останутся такими же. Законопроект №8401, предусматривающий отмену всех льгот для предпринимателей, еще не подписан, поэтому в начале лета причин для волнения нет.
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ФЛПы сейчас платят следующие налоги:
- ФЛП 1: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 268,4 гривны;
- ФЛП 2: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 1340 гривен;
- ФЛП 3: ЕСВ – 1474 гривны; единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.
Какие изменения предусматривает законопроект №8401
Законопроект предусматривает, что с 1 июля 2023 года все налоговые льготы для предпринимателей будут отменены, то есть ФЛП будут платить так же, как до войны.
В целом ожидаются следующие изменения:
- Штрафы за работу без РРО – с 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека. Еще с начала 2022 года ФЛП должны были работать с РРО, если имеют валютную выручку, или POS-терминал/интернет эквайринг;
- Возврат плановых проверок – это не сильно отразится на предпринимателях, если они выполняют свою работу правомерно. Однако, если человек ведет незарегистрированный бизнес, его ждет значительный штраф;
- Отмена льготы по уплате единого налога – ФЛПы 1 и 2 группы теперь будут должны уплачивать этот налог обязательно;
- Отмена 2% от прибыли – ФЛП 3 группы вернутся на ту систему налогообложения, из которой они перешли на льготную во время войны.
Какие штрафы ждут украинцев, не регистрирующих свой бизнес
Бухгалтер Михаил Смокович в комментарии 24 Канала рассказал, что за такую деятельность можно получить очень серьезный штраф.
Однако это нарушение, за которое предусмотрена ответственность. Начнём с того, что можно получить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях,
– объяснил он.
Также он добавил, что если налоговая узнает вашу деятельность и обнаружит, что вы не платили налоги, то до вышеуказанной суммы вам придется доплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и штраф за несвоевременную уплату налога 20% за весь период функционирования бизнеса.