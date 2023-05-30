Какие изменения ждут ФЛП с июля

22 мая 2023 года парламент проголосовал за законопроект №8401, который пока что взяли только за основу. Такое решение было поддержано 227 депутатами.

Читайте также Налоги для ФЛП с 1 июня: сколько будут платить предприниматели

Что измениться для предпринимателей:

Будут штрафовать за работу без PPO

С 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% суммы приобретенного товара.

Вернут плановые проверки

Они не сильно повлияют на предпринимателей, хотя работающие без официального оформления и не платящие налоги будут вынуждены заплатить штраф.

Отменят льготы по уплате единого налога

ФЛПы 1 и 2 группы теперь будут обязаны уплачивать единый налог. Раньше, во время военного положения, это было добровольно.

Отменят льготу 2% для ФЛП 3 группы

ФЛПы, которые находятся на этой ставке, переводятся автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%. Бухгалтер Михаил Смоктович отметил в комментарии для 24 Канала, что предпринимателям лучше самим перевестись на нужную группу ФЛП.

Михаил Смоктович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов Группа удобна, ведь ставка налога достаточно низкая и отчеты очень просты в подаче. Теперь с июля ФЛПы, которые находятся на этой ставке переводятся автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%. Но учитывая, что все новое, что должно работать автоматически, в налоговой работает нечасто, я бы рекомендовал перевестись на нужную группу и ставку самостоятельно и заранее.

Какие налоги платят ФЛПы сейчас