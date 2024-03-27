Податки для ФОПів з 1 квітня: на які зміни чекати підприємцям

У квітні зросте головний показник до якого повʼязаний розмір податків для підприємців. Тож зміниться ліміт річного доходу та розмір Єдиного внеску.

З 1 квітня зросте мінімальна зарплата

Згідно з бюджетом-2024 розмір мінімальної зарплати з 1 квітня буде на 800 гривень більше. Вона зросте з 7 100 до 8 000 гривень.

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Відповідно зміниться розмір Єдиного податку для 2 групи та Єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Ліміт річного доходу для ФОПів з 1 квітня

Для 1 групи – 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати);

– 1 336 000 гривень (167 розмірів мінімальної зарплати); Для 2 групи – 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати);

– 6 672 000 гривень (834 розмірів мінімальної зарплати); Для 3 групи – 9 336 000 гривень (1 167 розмірів мінімальної зарплати).

Розмір ЄП після зростання мінімальної зарплати

Довідка: ліміт доходу – це гранична межа, за перевищення якої її можуть перевести ФОПа на загальну систему оподаткування.

Єдиний податок залежить від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 2 та 1 групи відповідно.

1 група з квітня платитиме 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

(10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 2 група й надалі платитиме 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати);

Розмір Єдиного внеску

Для 3 групи ФОПів розмір ЄП зафіксована на рівні 2023 року й складає 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Розмір Єдиного внеску на загальнообовʼязкове соціальне страхування з 1 квітня виглядатиме наступним чином: