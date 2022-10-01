Податки для ФОПів з 1 жовтня зростуть

У жовтні зросте мінімальна зарплата, а відповідно й податки, котрі прив'язані до цього показника. Відтак ЄСВ з жовтня стане вищим.

Податки з 1 жовтня

Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте на 200 гривень, до 6 700 гривень. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у жовтні для ФОПів зросте до 1 474 гривень (6700*22%), було 1 430 гривень.

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При платі ЄСВ за IV квартал він становитиме 4 422 гривень. Що стосується максимальної ставки ЄСВ на місяць, вона складатиме 22 110 гривні на квартал (6700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.

Нагадаємо, що з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це триватиме до припинення воєнного стану та впродовж року після цього.

Також не заповнюють за цей період ЄСВ у податковій декларації. Це ж стосується фермерів. Але зауважте, якщо підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

Розмір податків для ФОПів у жовтні / Інфографіка – Державна податкова служба

З 1 жовтня змін не зазнає прожитковий мінімум, а також такі податки як: розмір податкової соціальної пільги; граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги; граничний розмір добових; неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків; сума неоподатковуваної допомоги на поховання від роботодавця; сума нецільової благодійної допомоги; ставка податку на нерухоме майно