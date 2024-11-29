Чи зростуть податки для ФОПів з 1 грудня

Вчора Президент підписав закон про збільшення податків з 1 грудня. Проте не все так однозначно – можливі поправки.

Податки для ФОП з 1 грудня

Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків для усіх українців, втому числі і ФОП, передає 24 Канал з посиланням на сайт парламенту.

Читайте також Нарешті працює на Україну: скільки грошей картини Медведчука вже принесли у бюджет

Відповідно, податки для ФОП мають зрости з 1 грудня. Проте є ймовірність, що Верховна Рада перенесе цю дату на 1 січня 2025 року.

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати воєнного збору за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана Верховною Радою. Переконаний правка буде підтримана.

Які податки мають запровадити

Запроваджується військовий збір для ФОПів:

1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 гривень).

Також діятимуть такі зміни: