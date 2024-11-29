Податки для ФОП з 1 грудня
Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків для усіх українців, втому числі і ФОП, передає 24 Канал з посиланням на сайт парламенту.
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Відповідно, податки для ФОП мають зрости з 1 грудня. Проте є ймовірність, що Верховна Рада перенесе цю дату на 1 січня 2025 року.
Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати воєнного збору за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана Верховною Радою. Переконаний правка буде підтримана.
Які податки мають запровадити
Запроваджується військовий збір для ФОПів:
- 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;
- 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 гривень).
Також діятимуть такі зміни:
- Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.
- Запровадження щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 або 60 тисяч гривень за кожну станцію залежно від її типу. Сума переплат не буде враховуватися для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.
- Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну в Києві, 600 євро – у містах з населенням понад 50 тисяч осіб, 200 євро – для інших населених пунктів.
- Запровадження мінімального податку на землю в розмірі 700 гривень і 1 400 гривень за гектар.
- Запровадження щомісячної звітності щодо ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язували із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованих новим вимогам.
- Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.
- Підвищення ренти на видобуток щебеню, глини, граніту та піску – не менше 5 доларів за тонну.