Налоги для ФЛП с 1 декабря
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении налогов для всех украинцев, в том числе и ФЛП, передает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента.
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Соответственно, налоги для ФЛП должны вырасти с 1 декабря. Однако есть вероятность, что Верховная Рада перенесет эту дату на 1 января 2025 года.
По ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате военного сбора по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана Верховной Радой. Убежден правка будет поддержана.
Какие налоги должны ввести
Вводится военный сбор для ФЛП:
- 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;
- 10% минимальной зарплаты для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (то есть 800 гривен).
Также будут действовать следующие изменения:
- Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18% до 25% с 1 января 2025 года.
- Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тысяч гривен за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.
- Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тысяч человек, 200 евро – для других населенных пунктов.
- Введение минимального налога на землю в размере 700 гривен и 1 400 гривен за гектар.
- Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военного сбора и единого социального взноса с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывали с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированных новым требованиям.
- Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.
- Повышение ренты на добычу щебня, глины, гранита и песка – не менее 5 долларов за тонну.