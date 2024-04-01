Податки, оформлення та помилки: як правильно визначити та оформити свій ФОП

За рік в Україні зареєстрований абсолютний рекорд нових ФОПів. Їх кількість зросла майже на 320 тисяч, а це означає, що українці хочуть сплачувати податки державі.

Скільки нових ФОПів з'явилося в Україні

У коментарі для 24 Каналу Анна Даніель розповіла, що з 1 лютого 2023 по 1 лютого 2024 рік українці створили найбільшу кількість ФОП за останнє десятиліття – 314 392.

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Найпопулярнішими напрямками діяльності стали:

надання послуг перукарнями та салонами краси – 19,4 тисячі;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах – 18,1 тисячі;

роздрібна торгівля через мережу Інтернет – 17,9 тисячі,

комп'ютерне програмування – 17,5 тисячі.

Серед міст, лідером став Київ – у ньому зареєструвалося 9,8 тисячі компаній (36%) та 44,6 тисячі ФОП (14%). Йому поступилися: Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг.

Анна Даніель Адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий Адвокатського бюро "Анни Даніель" Свідомі українці юридично правильно оформлюють свою діяльність найпростішим способом – зареєструвавшись як ФОП. Статус ФОП дозволяє працювати легально, справно сплачувати податки до бюджету.

Як визначити свою групу ФОП

Спочатку потрібно визначитися, яка система оподаткування підходить для вашої діяльності найбільше – загальна чи спрощена. Перша підходить для усіх та не має обмежень, тоді як друга має, але підходить для малих підприємців.

Такий ФОП не обмежений в обсязі доходу та кількості найманих працівників. ФОП на загальній системі сплачує всі податки та збори, передбачені Податковим кодексом України. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід (різниця між загальним оподатковуваним доходом і витратами, пов’язаними з господарською діяльністю). Загальна система вигідна тим підприємцям, які мають багато витрат на виробництво,

– розповіла Даніель про загальну систему оподаткування.

ФОПи на спрощеній системі сплачують єдиний податок, розмір якого залежить від групи ФОП.

З 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців ФОПи звільняються від сплати ЄСВ за себе. Але за період несплати ЄСВ не зараховуватиметься страховий стаж.

Яку групу краще брати у різних обставинах:

Перша – підійде для роздрібної торгівлі на ринках та господарської діяльності з надання побутових послуг населенню. ФОП має бути без найманих працівників та заробляти не більш ніж 167 мінімальних заробітних плат на рік. Клієнтами ФОП першої групи можуть бути тільки фізичні особи.

– підійде для роздрібної торгівлі на ринках та господарської діяльності з надання побутових послуг населенню. ФОП має бути без найманих працівників та заробляти не більш ніж 167 мінімальних заробітних плат на рік. Клієнтами ФОП першої групи можуть бути тільки фізичні особи. Друга – для торгівлі та надання послуг, такий ФОП може найняти не більше 10 працівників. Річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні заробітні плати – 5 921 400 гривень. Зобов’язані мати касові апарати, якщо дохід на рік перевищує 1,320 мільйона гривень. Клієнтами можуть бути громадяни, інші ФОПи або юридичні особи.

– для торгівлі та надання послуг, такий ФОП може найняти не більше 10 працівників. Річний дохід не має перевищувати 834 мінімальні заробітні плати – 5 921 400 гривень. Зобов’язані мати касові апарати, якщо дохід на рік перевищує 1,320 мільйона гривень. Клієнтами можуть бути громадяни, інші ФОПи або юридичні особи. Третя – є універсальною. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників. Максимальний річний грошовий оборот не може перевищувати 1 167 мінімальних заробітних плат – 8 285 700 гривень. Найчастіше її оформлюють: IT-сфера, маркетологи, артисти. На третій групі можна платити ПДВ.

– є універсальною. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників. Максимальний річний грошовий оборот не може перевищувати 1 167 мінімальних заробітних плат – 8 285 700 гривень. Найчастіше її оформлюють: IT-сфера, маркетологи, артисти. На третій групі можна платити ПДВ. Четверта – підходить тим підприємцям, які працюють в межах фермерського господарства, у кого 75% виторгу надходить від продажу сільськогосподарської продукції та хто володіє від 2 до 20 гектарами землі. Такий ФОП може наймати необмежену кількість працівників та не обмежується у доходах.

Як оформити ФОП

Процедура оформлення статусу ФОП чітко закріплена в Законі України "Про реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців". Сам процес є максимально простим.

Через кабінет громадянина у Дії, вся процедура займе 10 – 15 хвилин. Для цього потрібно:

зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті за допомогою електронного підпису;

заповнити онлайн-форму про автоматичну реєстрацію ФОП;

вказати систему оподаткування та КВЕДи.

Заповнену заяву на реєстрацію ФОП буде перевірено та автоматично надіслано до ЄДР для проведення державної реєстрації без участі державного реєстратора. Якщо обрано систему оподаткування, то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації заявника або за місцем провадження господарської діяльності,

– додала адвокатка.

Через ЦНАП реєстрація відбувається протягом 24 годин, але лише у робочі дні. Українцям потрібно надати заяву, паспорт та додаток про реєстрацію. Для іноземців перелік документів більший:

тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

заява про реєстрацію фізичної особи підприємцем;

заява про реєстрацію спрощеної системи оподаткування (якщо її не подати, то автоматично присвоюється загальна система оподаткування).

Як не наробити помилок на початку ведення ФОП

Також ФОП можна оформити рекомендованим листом на адресу ЦНАП за місцем реєстрації. Список документів залишається таким самим, але заяви треба нотаріально завірити.

Анна Даніель розповіла, що в ідеалі потрібно мати бухгалтера та юриста. Також вона дала наступні поради:

Звертати увагу на реєстрацію КВЕД і отримання доходу від діяльності саме за зареєстрованими КВЕДами. Обрати правильну групу системи оподаткування. Слідкувати за лімітом обсягу коштів обороту. Вести документообіг, зберігати первинні документи (договори, акти тощо). Якщо доходи вищі 1 320 000 гривень – використовувати РРО та/або ПРРО. Оформити найманих працівників з дотриманням вимог трудового законодавства. Вчасно сплачувати ЄСВ. Вчасно подавати звіти та сплачувати податки.

Коротко про граничний розмір доходу для кожної групи підприємців

Юристка пояснила, що у цьому питанні головне слідкувати за лімітом обсягу коштів обороту.

Згідно з вимогами Податкового кодексу України граничний обсяг доходу для платників єдиного податку першої-третьої груп розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,

– сказала вона.

Тож на 2024 рік дохід платників єдиного податку не повинен перевищувати:

ФОП 1 групи – 1 185 700 гривень;

ФОП 2 групи – 5 921 400 гривень;

ФОП 3 групи – 8 285 700 гривень.

Які зміни відбулись у квітні

В першу чергу з 1 квітня має зрости розмір ЄСВ – до 5 280 гривень за квартал.

З 1 квітня збільшується розмір мінімальної зарплати на 900 гривень, вона зросте із 7 100 до 8 000 гривень.

Після зміни розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб для 1 – 2 груп. 1 група з 1 квітня платитиме 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 2 група й надалі платитиме 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати); 3 групи ФОПів розмір ЄП зафіксовано на рівні 2023 року й складає 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ,

– пояснила Даніель.

Також зміниться розмір Єдиного внеску на загальнообовʼязкове соціальне страхування: