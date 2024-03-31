Зростання компенсацій для роботодавців

Як повідомили у Державній службі зайнятості, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати зросте ставка усіх виплат, які до неї прив'язані. Зокрема, це вплине і на розмір компенсацій роботодавцям.

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Працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць, дозволить отримати компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень. Тривалість виплати – 6 місяців за кожен непарний місяць роботи такого працівника.

Працевлаштування молоді при реєстрації безробітного дозволяє отримати компенсацію у розмірі 4 тисяч гривень. Строк виплати той самий – 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника.

Найбільша компенсація – за працевлаштування ВПО за скеруванням Центру зайнятості – 16 тисяч гривень впродовж 6 місяців, для осіб які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць.

Компенсація за працевлаштування ВПО складе 8 тисяч впродовж 3 місяців, зареєстрованих безробітних із додатковими гарантіями працевлаштування – 3 520 гривень впродовж 12 місяців.

Допомога по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника або ФОПа виросте до 4 тисяч гривень. Тривалість такої допомоги становить не більш 180 календарних днів сумарно впродовж 36 місяців.