Податкова винна гроші ФОПу: як їх повернути у випадку переплати

ФОПи, які випадково сплатили податки двічі або перерахували до бюджету більше, ніж потрібно, можуть повернути надлишок коштів. Для цього необхідно виконати певний алгоритм дій.

Перше – перевірити переплату

Переплата податків ФОП може виникнути з різних причин: через повторну оплату одного платежу, помилку в сумі чи реквізитах або уточнення податкової звітності. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка Юлія Панасюк.

Перед поданням заяви підприємцю варто зайти до Електронного кабінету та перевірити стан розрахунків із бюджетом. Важливо переконатися, що переплата відображається в обліку ДПС саме за тим платежем, за яким планується повернення.

Як повернути надміру сплачені податки

Для повернення коштів ФОПу потрібно:

перевірити суму та вид платежу в Електронному кабінеті;

з’ясувати, чи немає податкового боргу;

подати заяву до органу ДПС за місцем обліку переплати;

зазначити суму, вид платежу та спосіб повернення;

якщо гроші мають надійти на банківський рахунок, вказати правильні реквізити.

Заяву потрібно подати протягом 1095 днів від дня виникнення переплати. Її можна оформити через Електронний кабінет у розділі "Введення звітності", використавши форму F1302002 для фізичних осіб.

Кошти можна попросити повернути на поточний рахунок або спрямувати на погашення інших податкових зобов’язань чи боргу. Водночас якщо ФОП має податковий борг, повернення переплати безпосередньо на банківський рахунок можливе після його повного погашення.

Після отримання заяви податкова перевіряє наявність переплати. За статтею 43 Податкового кодексу контролюючий орган має передати висновок про повернення коштів Казначейству в межах установленої процедури.

Як повернути переплату з ЄСВ

Для єдиного соціального внеску діє окремий порядок, адже ЄСВ не є податком. Повернення помилково або надміру сплачених коштів регулює Порядок №417:

Для цього потрібно подати окрему заяву встановленої форми до територіального органу ДПС за місцем обліку коштів. До заяви додають документ, що підтверджує сплату. Подати документи можна й в електронній формі через Електронний кабінет.

Отже, якщо ФОП виявив переплату, важливо не лише побачити позитивне сальдо в Електронному кабінеті, а й перевірити походження коштів, наявність податкового боргу та своєчасно подати заяву.

Нагадаємо, що з початку 2026 року в Україні діють оновлені правила сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Зокрема, сплачувати ЄСВ повинні:

Роботодавці – за всіх найманих працівників незалежно від форми власності підприємства чи виду діяльності; Військові частини та силові органи – за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового й начальницького складу, а також строковиків; Фізичні особи-підприємці – як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів); Самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема адвокати, нотаріуси, лікарі, аудитори, викладачі, науковці, митці та представники інших професій; Члени фермерських господарств, якщо вони не застраховані на інших підставах; Українці, які добровільно беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

При цьому працівники, які працюють за трудовим або цивільно-правовим договором, самостійно ЄСВ не сплачують, оскільки це за них робить роботодавець.