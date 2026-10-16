Во-первых – проверить переплату

Переплата налогов ФЛП может возникнуть по разным причинам: из-за повторной оплаты одного платежа, ошибки в сумме или реквизитах или уточнения налоговой отчетности. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Юлия Панасюк.

Перед подачей заявления предпринимателю стоит зайти в "Электронный кабинет" и проверить состояние расчетов с бюджетом. Важно убедиться, что переплата отражена в учете ГПСУ именно по тому платежу, по которому планируется возврат.

Как вернуть излишне уплаченные налоги

Для возврата средств ФЛП необходимо:

проверить сумму и вид платежа в "Электронном кабинете";

убедиться в отсутствии налоговой задолженности;

подать заявление в орган ГПСУ по месту учета переплаты;

указать сумму, вид платежа и способ возврата;

если деньги должны поступить на банковский счет, указать правильные реквизиты.

Заявление необходимо подать в течение 1095 дней со дня возникновения переплаты. Его можно оформить через Электронный кабинет в разделе "Подача отчетности", воспользовавшись формой F1302002 для физических лиц.

Средства можно попросить вернуть на текущий счет или направить на погашение других налоговых обязательств или задолженности. При этом , если у ФЛП имеется налоговая задолженность, возврат переплаты непосредственно на банковский счет возможен после ее полного погашения.

После получения заявления налоговая проверяет наличие переплаты. Согласно статье 43 Налогового кодекса контролирующий орган должен передать заключение о возврате средств Казначейству в рамках установленной процедуры.

Как вернуть переплату по ЕСВ

Для единого социального взноса действует отдельный порядок, ведь ЕСВ не является налогом. Возврат ошибочно или излишне уплаченных средств регулирует Порядок № 417:

Для этого необходимо подать отдельное заявление установленной формы в территориальный орган ГПСУ по месту учета средств. К заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату. Подать документы можно и в электронной форме через "Электронный кабинет".

Итак, если ФЛП обнаружил переплату, важно не только увидеть положительное сальдо в "Электронном кабинете", но и проверить происхождение средств, наличие налогового долга и своевременно подать заявление.

Напомним, что с начала 2026 года в Украине действуют обновленные правила уплата единого социального взноса (ЕСВ). В частности, уплачивать ЕСВ должны:

Работодатели – за всех наемных работников независимо от формы собственности предприятия или вида деятельности; Воинские части и силовые органы – за военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, а также срочников; Физические лица-предприниматели – как на общей, так и на упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов); Самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в частности адвокаты, нотариусы, врачи, аудиторы, преподаватели, ученые, художники и представители других профессий; Члены фермерских хозяйств, если они не застрахованы на других основаниях; Украинцы, добровольно участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

При этом работники, работающие по трудовому или гражданско-правовому договору, самостоятельно ЕСВ не уплачивают, поскольку это за них делает работодатель.