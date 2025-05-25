Які податки сплачує ФОП на загальній системі

ФОП на загальній системі сплачує кілька основних податків та зборів. Розміри їхнього нарахування та терміни сплати мають важливе значення для підприємців.

Податки для ФОП на загальній системі

ФОП на загальній системі сплачує три основні податки, передає 24 Канал із посиланням на Дію. А саме у червні 2025 року це:

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податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% від мінімальної заробітної плати щокварталу;

військовий збір у розмірі 1,5% від мінімальної заробітної плати також раз на квартал;

а також єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить 22% від мінімальної заробітної плати, що сплачується щокварталу.

Податки та збори нараховуються на чистий оподатковуваний дохід (ЧОД) – це дохід підприємця за вирахуванням дозволених витрат.