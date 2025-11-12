Влада Росії запроваджує новий податок: ціни на деякі товари зростуть
- З 2026 року в Росії запроваджують технологічний збір на імпортовану техніку, включаючи ноутбуки та смартфони.
- Максимальна ставка збору може досягати 5 000 рублів за одиницю продукції, що може призвести до значного підвищення цін на гаджети для покупців.
Влада Росії вигадала збір для техніки, що привозять з-за кордону. Це потрібно, щоб заповнити діру в бюджеті.
Що відомо про нові податки в Росії?
З 2026 року в Росії запроваджують новий податок – технологічний збір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Збір стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону. На першому етапі під податок підпадуть ноутбуки, смартфони та різна побутова техніка, згодом – електронні компоненти та модулі.
Максимальна ставка збору може сягати 5 000 рублів (приблизно 62 долари) за одиницю продукції.
Офіційно збір мають сплачувати виробники та імпортери, але очевидно, що його перекладуть на покупців. Тож росіянам варто готуватися до серйозного підвищення цін на гаджети,
– повідомляють у Центрі.
Що відомо про податки й мита в Росії?
Російська влада планує значне підвищення державних мит для бізнесу та введення нових, зокрема, мито за реєстрацію повітряних суден збільшать в 10 разів. Очікується, що податкові зміни допоможуть покрити діру в бюджеті, викликану витратами на армію та зброю.
Кремль планує підвищити податки та скоротити соціальні пільги для покриття дефіциту бюджету, зокрема підвищити ПДВ з 20% до 22%. Російські регіони, такі як Оренбурзька та Новосибірська області, також підвищують податки через зростаючий дефіцит місцевих бюджетів.
Це виведе Росію до ТОП-20 країн з найбільшим рівнем цього податку. Мінфін Росії очікує зібрати 1,4 трильйона рублів додаткових податків, але може недоотримати 600 мільярдів рублів через зменшення інших доходів.