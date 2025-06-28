Чи потрібно платити податки з TikTok і YouTube

Для багатьох українців TikTok, YouTube чи Instagram стали не просто соцмережею, а стабільним джерелом доходу. Автори створюють контент, розвивають блог, працюють з рекламодавцями і таким чином заробляють.

Чи потрібно платити податки

Чи потрібно платити податки, якщо монетизуєте блог. Що буде, якщо цього не робити, розповідає 24 Канал.

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Який дохід вважається "офіційним"

Якщо ви заробляєте в TikTok чи YouTube:

через монетизацію переглядів (YouTube Partner Program);

донати (типу BuyMeACoffee, Patreon, стріми);

рекламні інтеграції від брендів;

бартер, наприклад, отримуєте гаджети за рекламу;

Усі ці перераховані способи взаємодії блогера вважається доходом. Податкова розцінює заробіток у соцмережах, як зарплату або прибуток від бізнесу.

Чи зобов'язаний блогер реєструвати ФОП Формально – ні, якщо ви отримали одноразову суму й не ведете систематичну діяльність. Однак, якщо ви заробляєте регулярно, а ще – просуваєте рекламу, працюєте з агентствами, викладаєте комерційний контент – ви є підприємцем, навіть якщо не зареєстровані.

Варто знати. Найзручніший варіант для легалізації вашої підприємницької діяльності – відкриття ФОП 3-ї групи (5% податку). На цій групі можна працювати офіційно, сплачуючи фіксовану суму з будь-якого обсягу доходу (до 7,8 мільйонів гривень на рік (станом на 2025 рік).

Що буде, якщо блогер не буде платити податки

Податкова служба має доступ до даних банків і міжнародних платіжних систем. Тож, якщо на ваш рахунок регулярно надходять перекази з-за кордону (наприклад, від YouTube чи TikTok), логічно, що це така активність може зацікавити контролюючі органи.

Наслідки несплати податків

донарахування податків за останні 3 роки;

штрафи та пеня;

блокування рахунку;

складнощі з отриманням віз, кредитів або відкриттям бізнесу в майбутньому.

Як сплачувати податки правильно

Ось покрокова інструкція сплати податків:

Слід зареєструвати ФОП (найпростіше – онлайн через Дію).

Обрати спрощену систему оподаткування (3-тя група, 5%).

Відкрити спеціальний рахунок для ФОП і приймати туди всі платежі.

Раз на квартал подавати звітність.

Сплачувати ЄСВ (єдиний соцвнесок), який є обов'язковим навіть без прибутку.

Зауважте. Якщо вам менше 18 років – ви можете зареєструвати ФОП із дозволу батьків. Якщо повнолітній, але вчитеся, це не звільняє від податків, якщо отримуєте прибуток.