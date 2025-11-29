Росія провалила план зі збору податків: не вистачило 5 трильйонів рублів
- Росія не зібрала 5 трильйонів рублів податків, що становить значний дефіцит через посилення санкцій та уповільнення економіки.
- Плановане підвищення ПДВ до 22% з наступного року може призвести до збільшення витрат бізнесу та потенційного переходу компаній у тіньову економіку.
Влада Росія планувала зібрати рекордну суму податків, аби закрити трильйонну діру в бюджеті. Проте за підсумками зібрали на 5 трильйонів рублів менше за план за 7 ключовими податковими статтями, від яких залежить половина державних доходів.
Скільки грошей зібрали?
Посилення санкцій та уповільнення економіки зменшили дохід від податків, пише 24 Канал з посиланням на російський Центр макроекономічного аналізу та прогнозування.
Дивіться також Санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу": як рішення США з’їдає бюджет Росії
Загалом не вистачало близько 5 трильйонів рублів:
- Збори нафтогазових податків недотягнули до початкових розрахунків Мінфіну 2,28 трильйони рублів, або 21%;
- Надходження ввізного ПДВ виявилися меншими за план на 1,316 трильйона рублів, або 24%;
- План щодо ввізних мит був провалений на 269 мільярдів рублів, або 19%, а за ввізними акцизами – на 59 мільярдів рублів, або 24%;
- Надходження податку на прибуток виявилися меншими від запланованих на 160 мільярдів рублів, або 4%;
- ПДФО – на 36 мільярдів рублів, або 4%;
- Нестачу на 44%, або 888 мільярді рублівзафіксували по утилізаційному збору.
Чому провалився план з податками?
Фактичні надходження за ключовими статтями виявилися значно нижчими від планових показників через "погіршення економічних умов".
Уповільнення економіки визначило нижчий рівень корпоративного прибутку, отже, призвело до зниження надходження податку на прибуток. А доходи від зовнішньої торгівлі впали через зменшення цін на сировинні товари та обмежувальні заходи, що вводяться,
– каже експерт Еміль Аблаєв.
До словами, з наступного року уряд знову підвищує податки: ПДВ зросте до 22%, а сотні тисяч малих підприємців втратять можливість працювати за спрощеною системою оподаткування, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Загальні доходи бюджету – 2026, за планом Мінфіну, повинні збільшитися на 3,2 трильйони рублів, однак план може зірватися знову.
Підвищення ставки ПДВ і розширення числа його платників збільшать постійні витрати бізнесу і можуть підштовхнути частину компаній до відходу в тінь.
Які проблеми бізнесу в Росії?
Збитки російських компаній у 2025 році сягнули 6,52 трильйонів рублів, причому 18 400 компаній працюють у мінус. Майже 40% компаній стикаються з проблемами неплатежів, а борги за кредитами зросли до рекордних значень за останні 2,5 роки.
Російські компанії планують підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, знижуючи обсяг доходів, після якого бізнес має сплачувати ПДВ, що призведе до підвищення цін на 10 – 25%.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.