Влада Росія планувала зібрати рекордну суму податків, аби закрити трильйонну діру в бюджеті. Проте за підсумками зібрали на 5 трильйонів рублів менше за план за 7 ключовими податковими статтями, від яких залежить половина державних доходів.

Скільки грошей зібрали?

Посилення санкцій та уповільнення економіки зменшили дохід від податків, пише 24 Канал з посиланням на російський Центр макроекономічного аналізу та прогнозування.

Загалом не вистачало близько 5 трильйонів рублів:

Збори нафтогазових податків недотягнули до початкових розрахунків Мінфіну 2,28 трильйони рублів, або 21%;

недотягнули до початкових розрахунків Мінфіну 2,28 трильйони рублів, або 21%; Надходження ввізного ПДВ виявилися меншими за план на 1,316 трильйона рублів, або 24%;

виявилися меншими за план на 1,316 трильйона рублів, або 24%; План щодо ввізних мит був провалений на 269 мільярдів рублів, або 19%, а за ввізними акцизами – на 59 мільярдів рублів, або 24%;

був провалений на 269 мільярдів рублів, або 19%, а за – на 59 мільярдів рублів, або 24%; Надходження податку на прибуток виявилися меншими від запланованих на 160 мільярдів рублів, або 4%;

виявилися меншими від запланованих на 160 мільярдів рублів, або 4%; ПДФО – на 36 мільярдів рублів, або 4%;

– на 36 мільярдів рублів, або 4%; Нестачу на 44%, або 888 мільярді рублівзафіксували по утилізаційному збору.

Чому провалився план з податками?

Фактичні надходження за ключовими статтями виявилися значно нижчими від планових показників через "погіршення економічних умов".

Уповільнення економіки визначило нижчий рівень корпоративного прибутку, отже, призвело до зниження надходження податку на прибуток. А доходи від зовнішньої торгівлі впали через зменшення цін на сировинні товари та обмежувальні заходи, що вводяться,

– каже експерт Еміль Аблаєв.

До словами, з наступного року уряд знову підвищує податки: ПДВ зросте до 22%, а сотні тисяч малих підприємців втратять можливість працювати за спрощеною системою оподаткування, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Загальні доходи бюджету – 2026, за планом Мінфіну, повинні збільшитися на 3,2 трильйони рублів, однак план може зірватися знову.

Підвищення ставки ПДВ і розширення числа його платників збільшать постійні витрати бізнесу і можуть підштовхнути частину компаній до відходу в тінь.

Які проблеми бізнесу в Росії?