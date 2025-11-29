Власти России планировали собрать рекордную сумму налогов, чтобы закрыть триллионную дыру в бюджете. Однако по итогам собрали на 5 триллионов рублей меньше плана по 7 ключевым налоговым статьям, от которых зависит половина государственных доходов.

Сколько денег собрали?

Усиление санкций и замедление экономики уменьшили доход от налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на российский Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.

В целом не хватало около 5 триллионов рублей:

Сборы нефтегазовых налогов недотянули до первоначальных расчетов Минфина 2,28 триллиона рублей, или 21%;

недотянули до первоначальных расчетов Минфина 2,28 триллиона рублей, или 21%; Поступления ввозного НДС оказались меньше плана на 1,316 триллиона рублей, или 24%;

оказались меньше плана на 1,316 триллиона рублей, или 24%; План по ввозных пошлин был провален на 269 миллиардов рублей, или 19%, а по ввозным акцизам – на 59 миллиардов рублей, или 24%;

был провален на 269 миллиардов рублей, или 19%, а по – на 59 миллиардов рублей, или 24%; Поступления налога на прибыль оказались меньше запланированных на 160 миллиардов рублей, или 4%;

оказались меньше запланированных на 160 миллиардов рублей, или 4%; НДФЛ – на 36 миллиардов рублей, или 4%;

– на 36 миллиардов рублей, или 4%; Недостачу на 44%, или 888 миллиардов рублейзафиксировали по утилизационному сбору.

Почему провалился план с налогами?

Фактические поступления по ключевым статьям оказались значительно ниже плановых показателей из-за "ухудшения экономических условий".

Замедление экономики определило более низкий уровень корпоративной прибыли, следовательно, привело к снижению поступления налога на прибыль. А доходы от внешней торговли упали из-за уменьшения цен на сырьевые товары и вводимых ограничительных мер,,

– говорит эксперт Эмиль Аблаев.

К словам, со следующего года правительство снова повышает налоги: НДС вырастет до 22%, а сотни тысяч малых предпринимателей потеряют возможность работать по упрощенной системе налогообложения, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Общие доходы бюджета – 2026, по плану Минфина, должны увеличиться на 3,2 триллиона рублей, однако план может сорваться снова.

Повышение ставки НДС и расширение числа его плательщиков увеличат постоянные расходы бизнеса и могут подтолкнуть часть компаний к уходу в тень.

