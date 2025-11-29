Россия провалила план по сбору налогов: не хватило 5 триллионов рублей
- Россия не собрала 5 триллионов рублей налогов, что составляет значительный дефицит из-за усиления санкций и замедления экономики.
- Планируемое повышение НДС до 22% со следующего года может привести к увеличению расходов бизнеса и потенциальному переходу компаний в теневую экономику.
Власти России планировали собрать рекордную сумму налогов, чтобы закрыть триллионную дыру в бюджете. Однако по итогам собрали на 5 триллионов рублей меньше плана по 7 ключевым налоговым статьям, от которых зависит половина государственных доходов.
Сколько денег собрали?
Усиление санкций и замедление экономики уменьшили доход от налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на российский Центр макроэкономического анализа и прогнозирования.
Смотрите также Санкции против "Роснефти" и "Лукойла": как решение США съедает бюджет России
В целом не хватало около 5 триллионов рублей:
- Сборы нефтегазовых налогов недотянули до первоначальных расчетов Минфина 2,28 триллиона рублей, или 21%;
- Поступления ввозного НДС оказались меньше плана на 1,316 триллиона рублей, или 24%;
- План по ввозных пошлин был провален на 269 миллиардов рублей, или 19%, а по ввозным акцизам – на 59 миллиардов рублей, или 24%;
- Поступления налога на прибыль оказались меньше запланированных на 160 миллиардов рублей, или 4%;
- НДФЛ – на 36 миллиардов рублей, или 4%;
- Недостачу на 44%, или 888 миллиардов рублейзафиксировали по утилизационному сбору.
Почему провалился план с налогами?
Фактические поступления по ключевым статьям оказались значительно ниже плановых показателей из-за "ухудшения экономических условий".
Замедление экономики определило более низкий уровень корпоративной прибыли, следовательно, привело к снижению поступления налога на прибыль. А доходы от внешней торговли упали из-за уменьшения цен на сырьевые товары и вводимых ограничительных мер,,
– говорит эксперт Эмиль Аблаев.
К словам, со следующего года правительство снова повышает налоги: НДС вырастет до 22%, а сотни тысяч малых предпринимателей потеряют возможность работать по упрощенной системе налогообложения, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Общие доходы бюджета – 2026, по плану Минфина, должны увеличиться на 3,2 триллиона рублей, однако план может сорваться снова.
Повышение ставки НДС и расширение числа его плательщиков увеличат постоянные расходы бизнеса и могут подтолкнуть часть компаний к уходу в тень.
Какие проблемы бизнеса в России?
Убытки российских компаний в 2025 году достигли 6,52 триллионов рублей, причем 18 400 компаний работают в минус. Почти 40% компаний сталкиваются с проблемами неплатежей, а долги по кредитам выросли до рекордных значений за последние 2,5 года.
Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС. Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или 7 тысячи российских транспортных компаний находятся в процессе на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.