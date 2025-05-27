Податкова масово перевіряє українців, які продають товари онлайн: вже надсилають повістки

Державна податкова служба України розпочала масштабну кампанію перевірок громадян, які продають товари через інтернет-платформи. Йдеться про фізичних осіб, які регулярно отримують грошові перекази, зокрема через NovaPay – платіжну систему "Нової пошти".

Кого перевірятимуть

За даними Dev.ua, тисячі українців уже отримали листи з вимогою з'явитися до податкової інспекції для надання пояснень щодо походження коштів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Чи подорожчає доставка: у Glovo пояснили, що змінить новий закон про оподаткування

У разі, якщо податкова встановить, що така діяльність має ознаки підприємницької, але не була офіційно зареєстрована, громадянам загрожують серйозні санкції.

Що загрожує продавцям без ФОПу:

штраф від 17 000 до 34 000 гривень за перше порушення;

до 85 000 гривень – за повторне;

можливе донарахування податків, подання протоколу до суду;

у деяких випадках – навіть відкриття кримінального провадження.

Чи законна передача даних

Передача даних від NovaPay до податкової відбувається в рамках чинного законодавства, яке зобов'язує платіжні системи повідомляти про фінансові операції, що можуть мати ознаки підприємницької діяльності.

Важливо. Після посилення фіскального контролю податкова служба активніше перевіряє фізосіб, які продають товари на маркетплейсах, у соцмережах чи через оголошення. У фокусі – люди, які систематично отримують платежі за товари або послуги, але не зареєстровані як ФОП чи юридичні особи.