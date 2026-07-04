ФОП може повернути собі частину сплачених податків: кому доступна така знижка

Багато фізичних осіб-підприємців помилково вважають, що можуть оформити податкову знижку завдяки своєму статусу ФОП. Насправді така можливість доступна не всім.

Як ФОП отримати податкову знижку

Податкова знижка дозволяє повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за рахунок певних документально підтверджених витрат, повідомили в ДПС.

Дивіться також МВФ змусив Україну переглянути податкову політику і це може здивувати бізнес

Однак сам факт реєстрації ФОПа не дає права скористатися цією пільгою щодо доходів від бізнесу. Відомо, що підприємець має право претендувати на податкову знижку лише як звичайна фізична особа, якщо отримує інші доходи, з яких сплачується ПДФО:

Якщо ФОП одночасно працює за трудовим договором і отримує офіційну заробітну плату, з якої утримується ПДФО; Якщо особа отримує дивіденди від володіння акціями чи корпоративними правами юридичних осіб – резидентів Дія.City.

Для оформлення податкової знижки недостатньо лише відповідати встановленим критеріям. Необхідно також:

подати декларацію про майновий стан і доходи;

надати документи, які підтверджують понесені витрати;

підтвердити право на отримання податкової знижки відповідно до вимог Податкового кодексу.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив основні соціальні показники, які стануть основою для підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Разом зі зростанням доходів зростуть й суми податків, зокрема ЄСВ.

Зараз максимальна база нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних заробітних плат. У 2026 році цей механізм не змінювався, тому очікується, що аналогічний підхід застосовуватиметься і в 2027 році.

У такому разі основні показники виглядатимуть так: мінімальний страховий внесок – 2 100,12 гривень на місяць (9 546 гривень × 22%), максимальний внесок – 190 920 гривень (9 546 гривень × 20).