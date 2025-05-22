Цифрові гіганти сплатили в Україну понад 3,5 мільярдів гривень ПДВ за три місяці

У першому кварталі 2025 року надходження до держбюджету України від транснаціональних компаній, що надають електронні послуги українцям, перевищили 3,5 мільярда гривень.

Податок на Google

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає 24 Канал. Мова йде про так званий "податок на Google" – податок на додану вартість (ПДВ), який сплачують іноземні компанії за цифрові послуги.

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У січні-березні 2025 року нерезиденти перерахували в бюджет 39,6 мільйона євро та 43,4 мільйона доларів США, що в гривневому еквіваленті становить понад 3,5 мільярда гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 9,5 мільйона євро та 8,9 мільйона доларів США.

За словами Кравченка, звіти про сплату ПДВ подали 121 компанія, а загальна кількість зареєстрованих платників зросла до 136. Серед них – Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Bolt, OpenAI, Ebay та інші.

"Дякую всім платникам, які підтримують цивілізовані правила роботи. Це не лише додаткові надходження в бюджет, а й чесна конкуренція між міжнародними та українськими компаніями", — наголосив голова ДПС.