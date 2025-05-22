Податок на Google

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає 24 Канал. Мова йде про так званий "податок на Google" – податок на додану вартість (ПДВ), який сплачують іноземні компанії за цифрові послуги.

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У січні-березні 2025 року нерезиденти перерахували в бюджет 39,6 мільйона євро та 43,4 мільйона доларів США, що в гривневому еквіваленті становить понад 3,5 мільярда гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 9,5 мільйона євро та 8,9 мільйона доларів США.

За словами Кравченка, звіти про сплату ПДВ подали 121 компанія, а загальна кількість зареєстрованих платників зросла до 136. Серед них – Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Bolt, OpenAI, Ebay та інші.

"Дякую всім платникам, які підтримують цивілізовані правила роботи. Це не лише додаткові надходження в бюджет, а й чесна конкуренція між міжнародними та українськими компаніями", — наголосив голова ДПС.