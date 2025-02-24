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24 лютого, 12:37
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Бюджет поповнився на 12,6 мільярда гривень завдяки податку на IT-гігантів

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Іноземні компанії задекларували 12,6 мільярда гривень податкових зобов'язань за 2024 рік у межах "податку на Google".
  • Кількість платників податків зросла, у 2024 році звіти подали 125 компаній, що на 28 більше, ніж у попередньому році. 

Іноземні компанії, які надають Україні електронні послуги, задекларували 12, 6 мільярда гривень податкових зобов'язань за 2024 рік у межах так званого "податку на Google". 

Як зросла сума податків

Такі дані оприлюднила Державна податкова служба України, інформує 24 Канал. При цьому кількість платників податків зросла – у 2024 році податкові звіти подали 125 компаній, що на 28 більше, ніж торік. Загальна сума податку зросла майже на 5 мільярдів гривень.

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Хто сплатив найбільше

Серед найбільших платників ПДВ – глобальні технологічні компанії та платформи, такі як: Google, Apple, Facebook, Instagram, Amazon AWS, Netflix, PlayStation, Upwork, Etsy, Valve (Steam), Bolt та інші.

Разом вони перерахували до бюджету 10,2 мільярда гривень – приблизно 119 мільйонів гривень.

Довідково. Станом на 1 лютого 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 131 платника ПДВ серед нерезидентів, які працюють у сфері цифрових послуг.

Що таке "податок на Google"

З 1 січня 2022 року міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги українським споживачам, зобов'язані реєструватися платниками ПДВ і сплачувати 20% податку. Це стосується тих компаній, чий оборот в Україні перевищує 1 мільйона гривень за останні 12 місяців.