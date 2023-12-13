"Податок на Google": скільки мільярдів техногіганти сплатили до бюджету України у 2023 році

13 грудня 2023, 18:09
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Джерело:

Данило Гетманцев

З 2021 року іноземні техногіганти сплачують 20% податку на додану вартість, як і інший зареєстрований в Україні бізнес. Про те, яку суму компанії сплатили у 2023 році, читайте далі.

Протягом третього кварталу 2023 року було подано 96 декларацій від нерезидентів, які постачають електронні послуги. Вони задекларували – 26,6 мільйона євро та 29,9 мільйона доларів або 2,092 мільярдів гривень.

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А також у 2023 році міжнародні компанії сплатили 8,01 мільярд гривень ПДВ до держбюджету. Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев.

Хто сплатив податки до бюджету України

Ці показники трохи виросли порівняно з другим кварталом 2023-го, коли іноземні компанії задекларували 2,054 мільярдів гривень. Зокрема, відомий портал розваг для дорослих – OnlyFans – сплатив цьогоріч 944,1 тисячі доларів до бюджету.

Найбільше до бюджету України сплатили:

  • Google;
  • Apple;
  • Sony; 
  • Ebay;
  • Amazon; 
  • Meta
  • Netflix.

Що відомо про податок для іноземних компаній

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про оподаткування іноземних компаній, що надають українським користувачам електронні сервіси. "Податок на Google" – це 20% ПДВ, що стягується із закордонних постачальників IT-послуг.
Автор: Катерина Добровольська