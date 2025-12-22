"Світова практика": моделям OnlyFans в Україні виставили рахунок для сплати податків
- Українські моделі OnlyFans мають сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб.
- Податкова служба України отримала інформацію про доходи моделей через обмін з Великою Британією.
Українські моделі, що створюють контент на OnlyFans, отримали вимоги від податкової щодо сплати податку та виконали свої зобов’язання. Стало відомо, який відсоток зі своїх доходів вони сплатили.
Скільки податку мають сплатити моделі OnlyFans в Україні?
Українським кріейторам контенту на платформі OnlyFans, виставили податкові повідомлення, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
В даній ситуації відбувся обмін інформацією (з податковими органами Британії) про доходи резидентів України, отримані за кордоном. Це є світовою практикою,
– зазначила керівниця податкової служби Леся Карнаух.
Так ДПС отримала інформацію про доходи українських моделей, отриманих через цю платформу. Цей дохід, про який вони не заявили, підлягає оподаткуванню ПДФО.
Ми подивилися, перевірили, виставили їм податкові повідомлення рішення і сказали, що з суми цього доходу вам потрібно заплатити 18%,
– сказала Карнаух.
Що відомо про сплату податків від доходу на OnlyFans?
Українці повинні декларувати доходи з платформи OnlyFans, навіть якщо акаунт видалено, оскільки це іноземне джерело доходу. Податкове законодавство України вимагає сплачувати податок на доходи та військовий збір, незалежно від доступу до виписок чи звітів.
Станом на жовтень 2025 року було відомо, що українці, які отримували доходи від OnlyFans у 2020–2022 роках, не сплатили податки на суму 384,7 мільйонів гривень, і податкові органи вже почали відпрацювання цих доходів.
Загалом українські моделі на OnlyFans заробляють близько 10 тисяч доларів щомісяця, але чистий дохід зменшується через податки і витрати.
Восени 2024 року ДПСУ отримала повні дані про всіх українських творців контенту на платформі OnlyFans. Пізніше, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке розпочало обшуки у моделей, що заробили найбільші суми.