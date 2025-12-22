"Світова практика": моделям OnlyFans в Україні виставили рахунок для сплати податків

Українські моделі, що створюють контент на OnlyFans, отримали вимоги від податкової щодо сплати податку та виконали свої зобов’язання. Стало відомо, який відсоток зі своїх доходів вони сплатили.

Скільки податку мають сплатити моделі OnlyFans в Україні?

Українським кріейторам контенту на платформі OnlyFans, виставили податкові повідомлення, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

В даній ситуації відбувся обмін інформацією (з податковими органами Британії) про доходи резидентів України, отримані за кордоном. Це є світовою практикою,

– зазначила керівниця податкової служби Леся Карнаух.

Так ДПС отримала інформацію про доходи українських моделей, отриманих через цю платформу. Цей дохід, про який вони не заявили, підлягає оподаткуванню ПДФО.

Ми подивилися, перевірили, виставили їм податкові повідомлення рішення і сказали, що з суми цього доходу вам потрібно заплатити 18%,

– сказала Карнаух.

Що відомо про сплату податків від доходу на OnlyFans?